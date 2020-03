Decreto coronavirus, ma la chiesa ortodossa di Modena è gremita

Il Decreto del Governo con misure straordinare per arginare l'emergenza coronavirus e che inserisce Modena nella zona 'chiusa' è appena stato varato ed è in vigore da oggi con restrizioni drammatiche. Ma ecco come stamattina si presenta l'esterno della chiesetta ortodossa di piazza Liberazione a Modena, frequentata in particolare da cittadini dell'Est e tra questi tante badanti che accudiscono poi gli anziani a domicilio.