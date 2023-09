Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Riteniamo quindi che il chiosco, adesso adibito a rifugio per i driver, possa divenire invece un presidio fisso della nostra Polizia Locale e per gli agenti che potrebbero pattugliare la zona, fungendo da decisivo deterrente per reprimere i reati e per eliminare tutto il contesto di degrado urbano che da sempre affligge l’area. Il Pd e Muzzarelli hanno abbandonato questa zona centrale di Modena, limitandosi ad azioni sporadiche e non risolutive. Se la situazione di degrado e insicurezza non è ancora divenuta irreversibile è solo grazie alle azioni delle forze dell’ordine. Pertanto depositeremo una mozione in Consiglio Comunale per chiedere l’installazione del presidio fisso della Polizia Locale nel chiosco situato davanti all’ex cinema Principe' - conclude Pulitanò.