'Degrado, scippi e spaccio alla Pomposa: no ad allargamento della Ztl'

Dopo la denuncia di alcuni esercenti della zona Pomposa sulla situazione di grave degrado di quella parte della città a causa della presenza di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti, che importunano i clienti dei locali e che si rendono responsabili di scippi e aggressioni, l’opposizione di centrodestra ha presentato una interrogazione che vede come primo firmatario il consigliere Elisa Rossini di Fratelli D’Italia-Il Popolo della Famiglia.

'Chiediamo in particolare alla giunta quali iniziative l’amministrazione intende adottare per garantire la sicurezza dei cittadini e degli esercenti che operano nella zona Pomposa - si legge nella interrogazione -. Ciò che preoccupa è in particolare l’allargamento della zona ZTL previsto nel PUMS approvato dalla maggioranza durante il Consiglio comunale del 16 luglio scorso. Tale allargamento coinvolge l’area Nord-Ovest che corrisponde per gran parte all’area del parco Novi Sad all’interno della quale si trova il parcheggio del centro che il PUMS descrive come parte integrante del sistema di sosta cittadino. E’ evidente l’urgenza di intervenire per garantire la sicurezza nella zona Pomposa che a seguito dell’allargamento della zona ZTL sarà caratterizzata dall’assenza di movimento di mezzi privati e con ogni probabilità da un minore afflusso di persone, con inevitabile aggravamento della situazione di degrado se tossicodipendenti e spacciatori potranno continuare ad agire indisturbati. Così come è evidente l’urgenza di intervenire per garantire la sicurezza all’interno del Parco Novi Sad e del Parcheggio del Centro, anch’essi segnalati dalla cittadinanza come luoghi poco sicuri. Perché il PUMS da libro dei sogni non si trasformi in un libro degli incubi occorre agire in fretta e rendere le zone destinatarie delle modifiche e delle restrizioni al traffico sicure e libere da situazioni di degrado'.