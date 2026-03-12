Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Delrio come Netanyahu: il capogruppo Lega Molinari attacca Trande (Avs)

'Criminalizzare un avversario politico solo perché in dissenso con quanto sostiene è semplicemente inaccettabile'

'Solidarietà al collega e capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e all’ex ministro Graziano Delrio, attaccati indegnamente in un post social pubblicato dal consigliere Avs dell’Emilia-Romagna Paolo Trande, accostati in un fotomontaggio con le macerie di Gaza al premier israeliano Benjamin Netanyahu'. Così il capogruppo Lega alla Camera, Riccardo Molinari, intervenendo sul post del consigliere Trande, poi rimosso.

'Criminalizzare un avversario politico solo perché in dissenso con quanto sostiene è semplicemente inaccettabile, un atteggiamento che condanniamo fermamente e che non è degno di un uomo che rappresenta i cittadini' - chiude Riccardo Molinari.

'Cittadinanza onoraria a Gratteri: così il Comune di Castelfranco fa campagna per il No'

Trande (Avs) mette sullo stesso piano Delrio e Netanyahu, poi si pente e cancella l'immagine

Omaggio alla Albanese, Trande (Avs): 'Caro Mezzetti, io non mi pento affatto'

'Castelfranco Emilia festeggia l'8 marzo con l'Iftar islamico in piazza: perchè subire tutto questo?'

Chiusura campo nomadi abusivo: soddisfazione da Lega e Forza Italia

Legacoop Estense festeggia i dieci anni dalla fusione Modena-Ferrara

Modena, la Lega perde il suo segretario: Guglielmo Golinelli passa con Vannacci

Modena, dopo 12 anni il sindaco Mezzetti mette fine allo scempio: sgomberato il campo abusivo sotto la Tav

Modena, il video dello Sproloquio. Mezzetti più ironico di Sandrone: 'San Massimo esiste'

'Unimore si schieri contro la guerra, il rettore Cucchiara nega confronto'

Modena, disagio giovanile: assessori Camporota, Venturelli e Bortolamasi a confronto con gli studenti

Modena, la giunta mette in campo 80 milioni per la manutenzione della città

