Delrio come Netanyahu: il capogruppo Lega Molinari attacca Trande (Avs)

'Solidarietà al collega e capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo e all’ex ministro Graziano Delrio, attaccati indegnamente in un post social pubblicato dal consigliere Avs dell’Emilia-Romagna Paolo Trande, accostati in un fotomontaggio con le macerie di Gaza al premier israeliano Benjamin Netanyahu'. Così il capogruppo Lega alla Camera, Riccardo Molinari, intervenendo sul post del consigliere Trande, poi rimosso.

'Criminalizzare un avversario politico solo perché in dissenso con quanto sostiene è semplicemente inaccettabile, un atteggiamento che condanniamo fermamente e che non è degno di un uomo che rappresenta i cittadini' - chiude Riccardo Molinari.