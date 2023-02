Differenziata a Modena, Hera va avanti nonostante tutto: lunedì si parte in centro

'Lunedì 27 arrivano in centro le nuove modalità di raccolta dei rifiuti - prosegue Hera -. Novità che tengono conto delle caratteristiche specifiche degli edifici, della viabilità e - in generale - delle peculiarità del centro storico e che prevedono, per tutti coloro che ne hanno fatto richiesta, una raccolta “condominiale”, con frequenze di svuotamento definite in base alle esigenze. Grazie a questa soluzione, si elimina la necessità di tenere in casa i rifiuti e si evita, allo stesso tempo, che sacchi e bidoncini siano esposti sul suolo pubblico. A regime, ovvero entro qualche settimana, verranno quindi rimossi i contenitori che per il momento – al fine di consentire a tutti di dotarsi delle attrezzature necessarie per la nuova raccolta – rimarranno sul territorio.Rimarranno sempre, invece, i cassonetti presenti sulla cerchia dei viali: una dotazione di contenitori per indifferenziato, organico e vetro sempre disponibili e liberamente utilizzabili da tutti i cittadini modenesi, e comodi in particolare per oltre i due terzi dei residenti e degli esercizi commerciali del centro'.'Nel preparare l’introduzione di questa novità, Hera ha distribuito a tutti gli utenti, oltre a contenitori e bidoncini, anche numerosi materiali informativi. Tra questi, alcune specifiche locandine dedicate agli esercizi della ristorazione che illustrano come separare i rifiuti prodotti più frequentemente nell’ambito di queste attività. Le tre versioni di queste locandine (una dedicata ai rifiuti più tipicamente prodotti nella zona bar; una dedicata ai rifiuti prodotti in cucina; e una dedicata ai rifiuti prodotti ai tavoli) esplicitano che scarti come carta paglia unta o sporca di alimenti, tovaglioli in carta, carta assorbente sporca di resti alimentari (ma anche stuzzicadenti, stoviglie e cialde compostabili) debbano essere conferiti nell’organico. La maggior parte degli altri rifiuti è composta da imballaggi in carta, plastica, vetro e lattine, che hanno a loro volta modalità di conferimento dedicate e – nel caso degli esercizi commerciali – frequenze e orari di raccolta studiati per semplificarne la gestione'.