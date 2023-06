Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













, del capogruppo Lega,, del capogruppo M5S,, di, capogruppo di Modena al Centro e della capogruppo Fdi,. Sono inoltre stati invitati rappresentanti di Forza Italia e del Partito Democratico.Gli ospiti dialogheranno col vicepresidente regionale del Codacons'Abbiamo organizzato questa serata per cercare di dare una risposta alle tante lamentele dei cittadini modenesi - spiega lo stesso Fabio Galli -.Moltissimi si sono infatti rivolti anche alla nostra associazione per denunciare i disservizi legati alla nuova modalità di raccolta rifiuti introdotta dall'amministrazione comunale e da Hera. Nessuno mette in discussione la necessità di mettere in campo una differenziata di qualità, ma lo strumento del porta a porta, così come concepito, rischia di portare a risultati opposti rispetto alle intenzioni. Davanti a una situazione oggettivamente di degrado e sporcizia diffusa, il nostro obbiettivo, venerdì sera, è quello di portare ai politici presenti le istanze dei cittadini. Una platea quindi a disposizione della città, per confrontarsi e dare un contributo al fine di migliorare la qualità della vita dei modenesi'.