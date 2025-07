Dimissioni Reggianini, Azione stronca il Pd: 'Accertare responsabilità degli amministratori Amo'

'La Segreteria Provinciale di Azione Cargioli Stefania esprime profonda preoccupazione per la gravissima vicenda che ha coinvolto Amo, dove è stato accertato un ammanco di 500.000 euro, a danno della collettività e in totale contrasto con i principi di trasparenza e correttezza nella gestione delle risorse pubbliche. Sosteniamo con forza non solo la richiesta, da parte del sindaco di Modena Mezzetti di fare piena luce su quanto accaduto, ma anche l’azione volta ad accertare le responsabilità di tutti gli amministratori che si sono succeduti in Amo dal 2018 ad oggi. Riteniamo fondamentale che ogni livello di responsabilità venga chiarito, nell’interesse dei cittadini e della credibilità delle istituzioni'. Così in una nota il segretario provinciale di Azione, Stefania Cargioli, una presa di posizione decisamente diversa rispetto a quella 'difensivista' dell'alleato Pd.

'Apprezziamo l’intero lavoro svolto quest’anno dall’amministrazione comunale per garantire maggiore trasparenza, controllo e correttezza nella gestione delle partecipate, e ribadiamo il nostro pieno sostegno a ogni iniziativa volta a tutelare l’interesse pubblico. Confidiamo che la magistratura possa completare le indagini con rigore e tempestività, e riteniamo doverose le dimissioni dell’ex presidente e dell’ex direttore di Amo, in quanto necessarie per consentire il pieno accertamento delle responsabilità. Ribadiamo l’impegno di Azione a vigilare affinché simili episodi non si ripetano e a promuovere una gestione rigorosa, trasparente e responsabile del denaro pubblico'.