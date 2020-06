Diocesi, valzer di sacerdoti: don Bennati nuovo parroco San Faustino

Nuove nomine per le parrocchie e le associazioni ecclesiali modenesi. A partire da quella di, 40 anni,attualmente vicario parrocchiale di Sant’Agnese vergine martire e assistente ecclesiastico Agesci per la zona di Modena Pedemontana: sarà lui il nuovo parroco della comunità cittadina dei Santi Faustino e Giovita martiri in sostituzione di don Maurizio Trevisan , che dal 1° luglio diventerà rettore del Seminario.In Sant’Agnese il nuovo vicario parrocchiale sarà, sacerdote 29enne dell’Arcidiocesi di Kottayam (nello stato indiano del Kerala), che dallo scorso settembre ad oggi ha ricoperto lo stesso ruolo nelle parrocchie di San Paolo Apostolo e Saliceta San Giuliano. Vicario parrocchiale di San Paolo Apostolo e responsabile della Pastorale giovanile dell’Unità pastorale Saliceta San Giuliano di Modena diventa, che dal 2017 ad oggi è stato vicario parrocchiale alla Beata Vergine Mediatrice, parrocchia della Madonnina. Don Aprile mantiene l’insegnamento della Religione cattolica nelle scuole e l’incarico di vice–assistente ecclesiastico dell’Agesci per la branca lupetti e coccinelle della Zona di Modena.Il diacono transeunte, in vista della prossima ordinazione sacerdotale, è stato nominato collaboratore parrocchiale alla Beata Vergine Mediatrice, parrocchia della Madonnina, e vice assistente ecclesiastico Agesci per la branca rover e scolte della Zona di Modena. Casadio diventa anche delegato vescovile del Gruppo oratorio don Bosco «Operazione Mato Grosso» (OMG), movimento di volontariato educativo missionario in America Latina., 45 anni e ordinato nel 2002, precedentemente direttore dell’Ufficio diocesano Comunicazioni sociali ed attualmente collaboratore della Cattedrale, sarà collaboratore parrocchiale in San Francesco d’Assisi, nel vicariato del Centro Storico, oltre che assistente ecclesiastico dei fedeli del Cammino Neocatecumenale nel territorio di Modena. Don Bazzani sostituirà inoltrequale assistente ecclesiastico dell’associazione «Collaboratori– Familiari del clero».Novità anche nell’Agesci, dove il vicario parrocchiale di San Faustino, classe 1991, ordinato nel 2017, diventa assistente ecclesiastico della Zona di Modena, subentrando a, del quale era vice., sacerdote classe 1991 dell’Arcidiocesi di Kottayam (nello stato indiano del Kerala) che da settembre 2019 è vicario parrocchiale di San Felice, San Biagio in Padule e Rivara, è stato nominato vice assistente ecclesiastico dell’Agesci per la branca esploratori e guide della Zona di Modena.