Dirigenti Comune di Modena, scatta l'aumento, pronti 320.000 euro

Via libera in queste ore all'atto con cui il Comune di Modena impegna formalmente le risorse aggiuntive da destinare agli incrementi di stipendio del personale dirigente dipendente del Comune di Modena, comprendente sia i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali - Area dirigenziale spettanti a tutti i Dirigenti e al Segretario comunale. Un incremento che si compone non solo dell'aumento dello stipendio tabellare ma anche, conseguentemente, della retribuzione di posizione e dei relativi contributiIn tutto 320.500 euro così divisi tra i 23 dirigenti ed il Segretario Comunale- 232.560 europer i miglioramenti contrattuali derivanti dagli adempimenti di contenuto economico aventi carattere vincolato e automatico (tra cui incremento dello stipendio tabellare, incremento della retribuzione di posizione, ecc.);- 65.230 euro per i relativi contributi;- 22.710 euro per la relativa IRAP;