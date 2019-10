Disastro 5 Stelle, dopo 15 mesi si dimette la sindaco di Imola

Doveva essere l'occasione per fare il punto sulle attività svolte dalla sua Giunta nei primi 15 mesi di governo, invece ieri sera il sindaco della città romagnola,, esponente del Movimento 5 Stelle ha annunciato che oggi, in consiglio comunale, rassegnerà le sue dimissioni da prima cittadina. La Sangiorgi ha detto di non sentirsi più parte del Movimento 5 Stelle - con cui aveva vinto le elezioni nel giugno del 2018 al ballottaggio strappando il 55,4% dei voti - e che non ci sarebbero più le condizioni politiche per andare avanti.'Potevamo fare tutto, con una forza politica forte al Governo, con un gruppo consiliare forte che mi sosteneva e con una giunta che ha lavorato tanto, ma non ci sono più le condizioni, per colpa soprattutto, fatelo girare sui social, di pochi all'interno del Consiglio comunale che dovevano appoggiarmi' - ha detto dal palco. E la prima cittadina non se la prende solo con i dissidenti pentastellati che da qualche settimana stanno tenendo in bilico la tenuta della maggioranza in Consiglio, ma anche con il Partito democratico, che, attacca, 'quando ha capito che ero debole in Consiglio si è insinuato e ha fatto il resto'. E proprio dal Pd arriva, a stretto giro, un commento all'intervento di Sangiorgi, definito dai dem 'la pagina più nera della politica imolese'. Per il Pd la Sangiorgi 'ha prolungato un'agonia tenendo per mesi bloccata la nostra città, alla fine è proprio vero: lo stallo, l'assenza di dialogo, la palese inadeguatezza, questa è la fotografia di questi 15 mesi'.