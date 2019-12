'Discarica Finale, Bonaccini blocchi ampliamento e la tolga dal piano'

Stefano Lugli, candidato a presidente della Regione per L'Altra Emilia-Romagna, interviene sul Anche, candidato a presidente della Regione per L'Altra Emilia-Romagna, interviene sul sequestro della discarica di Finale Emilia.

'Ci pare già questo un motivo più che sufficiente perché Arpae sospenda l'autorizzazione rilasciata per il maxi ampliamento della discarica da 1,2 milioni di tonnellate di rifiuti speciali e per chiedere a Feronia di interrompere immediatamente ogni operazione di accantieramento, rinunciando all'ampliamento del sito per lo stoccaggio dei rifiuti. Da molto tempo chiediamo al presidente della Regione di ascoltare i cittadini di Finale Emilia; lo stesso Consiglio comunale a più riprese ha detto no al maxi ampliamento della discarica. Oggi - chiude Lugli - Stefano Bonaccini non può ignorare quanto successo, e ancora una volta lo invito a togliere Finale Emilia dal piano regionale dei rifiuti: la comunità va rispettata'.