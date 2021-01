Dodici anni fa moriva Paola Manzini: Modena la ricorda

Il 22 gennaio del 2009 moriva l’ex questore della Camera Paola Manzini. La ricorda il segretario provinciale del Pd Davide Fava a dodici anni dalla scomparsa. “Sono passati ormai dodici anni dalla scomparsa di Paola Manzini, ex questore della Camera, ex assessore regionale, ex vicepresidente della Provincia di Modena, una amministratrice capace e una politica appassionata. Il suo ricordo è sempre vivo in chi l’ha conosciuta e nelle comunità che ha amministrato - afferma Fava -. Perché questa era la sua cifra, in tutti i ruoli istituzionali che ha ricoperto, dalla Provincia alla Regione al Parlamento, ha sempre avuto a cuore le esigenze espresse dalla sua terra e, in ogni occasione, ha lavorato per provare a trovare soluzioni. La vogliamo ricordare così: al lavoro, battagliera, infaticabile”.