Dondi (Fdi): 'Bene l'arresto dei minori. Contro baby gang Governo è presente'

all’arresto di cinque minori . Dopo avere raccolto testimonianze e denunce delle giovani vittime, hanno saputo, operando efficacemente insieme, identificare ed arrestare ragazzi italiani e stranieri che hanno in questi mesi minacciato, picchiato e rapinato loro coetanei davanti agli Istituti scolastici e per le vie di Modena'. Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Daniela Dondi, relatrice della legge sulla prevenzione del bullismo e cyberbullismo alla Camera.

'Sul fronte della criminalità minorile, con l'approvazione del Decreto Caivano, vorrei ricordare che abbiamo fornito adeguati strumenti contro i reati commessi da minori: il provvedimento prevede un inasprimento delle sanzioni per lo spaccio, l'arresto in flagranza per i reati più gravi e il daspo urbano per i minori di almeno 14 anni, con divieto di accesso in alcune aree sensibili delle città. E non finisce qui: la pena massima per il divieto di rientro nei comuni aumenta, mentre le pene cautelari per i minori vengono ridotte, per garantire un percorso rieducativo piuttosto che la semplice punizione' - continua Dondi.

'Il Governo ha adottato misure strutturate per proteggere i nostri giovani e garantire maggiore sicurezza. Il nostro impegno è chiaro: prevenire, educare e punire con equilibrio, sempre con il bene delle famiglie e dei minori al centro, cercando di rimediare, inoltre, a quanto non fatto in anni e anni di Governo locale e nazionale dal Partito Democratico', conclude Dondi.