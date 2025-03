Dondi (Fdi): 'Reddito di libertà, Governo sostiene donne vittime di violenza'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'È importante ribadire l'impegno del Governo nel sostenere concretamente le donne vittime di violenza, garantendo l'erogazione del Reddito di Libertà, una misura fondamentale per accompagnare chi ha subito abusi in un percorso di autonomia e reinserimento sociale'. Lo dichiara Daniela Dondi, deputato di Modena di Fratelli d'Italia, sottolineando l'attenzione dell'Esecutivo e dell'Inps nel mantenere la promessa di questa misura di sostegno.

'Il Reddito di Libertà è un contributo economico a carattere assistenziale, pensato per offrire un aiuto concreto alle donne in situazioni di vulnerabilità, e proprio per questa natura è esente da imposte. Si tratta di una scelta chiara a tutela delle beneficiarie, affinché possano ricevere l'intero sostegno previsto senza oneri fiscali aggiuntivi. L'obiettivo è rafforzare il loro percorso verso l'indipendenza economica e sociale, garantendo loro strumenti concreti per ricostruire la propria vita. In queste giornate che precedono quella dedicata alle donne, il nostro pensiero va soprattutto a coloro che stanno affrontando difficoltà e violenze. Il Governo Meloni è in prima linea per fornire supporto reale e rafforzare le tutele per le donne, con misure che vanno oltre la retorica e si traducono in fatti concreti'.