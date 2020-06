Dormitorio abusivo al parco Ferrari

“Tra i cespugli si annida il degrado e l’insicurezza. Mi sono pervenute numerose segnalazioni da parte di nostre associate, estremamente preoccupare per la situazione del Parco Ferrari, soprattutto al calar del sole, che cala insieme al coprifuoco sulle tante realtà degradate della Città. Quel Parco Non è più serenamente frequentabile, c’è di che aver paura. È questa l’accoglienza delle sinistre ? Come si fa a non aprire gli occhi sulla realtà: il sistema è fallito. Invece di consentire nuovi arrivi andrebbero rimandati al proprio paese - almeno una casa ce l’hanno - tutti coloro che pensavano di trovare qui il paese di Bengodi'Così Federica Fontana, responsabile di Azzurro Donna di Forza Italia che ha raccolto e diffuso la segnalazione di alcuni frequentatori del parco che hanno notato, segnalato e documentato la situazione che vede diversi giacigli di fortuna nascosta tra gli alberi nei quali diversi soggetti sono evidentemente soliti trascorrere la notte'È necessaria fermezza, prima che in certe zone di Modena e della provincia succeda l’irreparabile. Si fa tanto di parlare di violenza sulle donne ma da sinistra su questo tema, legato alla prevenzione e all’immigrazione incontrollata, solo silenzi. È dire che la nostra provincia sta pagando prezzi altissimi, con tante vittime e tanta violenza. Come Azzurro Donna continueremo a denunciare e a portare avanti questa sacrosanta battaglia di libertà.”