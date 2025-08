'Dormitorio alla Sacca: per la commissione qualità architettonica di Modena va bene così?'

'A Modena c’è la CQAP (commissione per la qualità architettonica e del paesaggio). E’ un organo consultivo del Comune di Modena cui spetta l’emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed il loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico ed ambientale valorizzando la qualità architettonica e la vivibilità degli spazi…Come è possibile che questa commissione abbia dato parere favorevole all’intervento di rigenerazione dell’area “ex fonderia Corni”? Non avevano visto la slide dei due studentati? O non era di loro competenza dare il parere?' Così il consigliere civico Maria Grazia Modena.

'Abbiamo presentato un’interrogazione per capire se c’è stato quel parere, per sapere cosa fa la CQAP, se sono rispettati i tempi di nomina, i termini per l’emanazione dell’avviso pubblico di ricerca dei componenti e soprattutto se sono evitati i conflitti d’interesse. Purtroppo a Milano la commissione con lo stesso nome è balzata agli onori delle cronache in quanto una parte dei suoi componenti è citata in un’inchiesta della magistratura. Non sappiamo se la commissione di Modena ha le stesse competenze e gli stessi criteri di selezione dei componenti di quella di Milano ma riteniamo corretto, in riferimento, a quello che è stato costruito a Modena negli ultimi 20 anni, capire come mai si sono create aree in cui le “isole di calore” e il consumo di suolo sono molto aumentati, la qualità architettonica e la vivibilità degli spazi sono peggiorati nonostante i principi urbanistici consolidati da tempo dicevano e dicono il contrario e avere una commissione di esperti con elevata competenza sembra non sia servito a niente' - chiude la Modena.