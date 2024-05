E a San Cesario l'Arci rinuncia ad ospitare una cena del centrodestra

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

.



.



, fin qui tutto bene, peccato che la dirigenza ARCI, “accogliente per natura”, ad una nostra richiesta di potere organizzare una cena del centrodestra unito ha risposto con un no'. A parlare è il candidato sindaco di San Cesario Mirco Zanoli.



'Perciò siamo di fronte ad un paradosso per cui in un locale di proprietà del comune, di proprietà quindi di tutti i cittadini del paese, viene negato un evento al centrodestra, alla faccia dell’accoglienza, della democrazia, della partecipazione. Questa decisione, al netto di ogni giustificazione o dietrologia, ci pone di fronte a una preoccupante ferita sul profilo democratico, la domanda che ci sorge è viene negato il pluralismo di pensiero se quest’ultimo non è gradito?. Chiediamo quindi quali siano le motivazioni che hanno spinto i consiglieri a determinare questa pessima pagina per San Cesario' - chiude Zanoli.