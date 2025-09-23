Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

'Bocciata l'operazione Hera-Aimag: la Corte dei Conti salva i beni comuni'

'Bocciata l'operazione Hera-Aimag: la Corte dei Conti salva i beni comuni'

Rifondazione: 'Per ristabilire quello che a noi pare ovvio, dovevamo davvero aspettare un giudice?'

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Spazio ADV dedicata a Mivebo
'Leggiamo con grande sollievo la sentenza della Corte dei Conti dell’Emilia-Romagna (qui il documento integrale) che ha bocciato su tutta la linea l’operazione voluta dai sindaci e dai consigli comunali di centro-sinistra e destra (con le sole eccezioni dei Comuni di Cavezzo e San Prospero) che avrebbe portato alla acquisizione da parte di Hera del controllo esclusivo di Aimag, con conseguente perdita del controllo pubblico da parte dei 21 Comuni soci: di fatto una privatizzazione. Come Partito della Rifondazione Comunista ci siamo sempre opposti a questo disegno che avrebbe cancellato la storia di Aimag e consegnato il suo patrimonio ad un soggetto privato come Hera'. Così, in una nota Rifondazione.
 

'Per ristabilire quello che a noi pare ovvio, dovevamo davvero aspettare un giudice? I sindaci e consigli comunali sono stati eletti per tutelare e gestire i beni comuni e i servizi essenziali alla vita di una comunità, come il servizio idrico, non per cederli a Hera con un’operazione caratterizzata da poca trasparenza e mistificando la realtà. La storia di Aimag è la storia di un territorio che generazione dopo generazione ha costruito un’azienda pubblica che è stata al servizio della crescita della sua comunità, e che oggi è fra le multiutility più efficienti d’Italia.
Spazio ADV dedicata a Paolo Ventura
Perché dovremmo cederla ad un soggetto come Hera che, al contrario, opera al servizio degli utili dei suoi azionisti? Crediamo che i beni comuni debbano essere sottratti alle logiche di mercato che consentono ai privati di fare profitto sui servizi compromettendo i diritti dei cittadini e gravando sulle loro tasche. Per questo continuiamo a ripetere che la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, allo scadere delle concessioni a fine 2027, è la strada realisticamente possibile per una gestione dei servizi nell’esclusivo interesse dei cittadini e del territorio. Una soluzione che i sindaci di destra e centrosinistra non hanno nemmeno valutato. Ci auguriamo che ora, dopo questa sonora bocciatura, sindaci e consigli comunali, tornino sui loro passi e abbiano maggiore considerazione dell’interesse collettivo che, in virtù del loro mandato, sono tenuti a salvaguardare' - chiude Rifondazione.
Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Aimag-Hera, salta tutto: riunione di emergenza oggi con Valentini e Ruggiero

Aimag-Hera, salta tutto: riunione di emergenza oggi con Valentini e Ruggiero

'Aimag nelle mani di Hera, bocciati Righi e Budri: avevamo ragione noi'

'Aimag nelle mani di Hera, bocciati Righi e Budri: avevamo ragione noi'

Azione: 'Aimag, parere Corte dei Conti è vittoria interesse pubblico'

Azione: 'Aimag, parere Corte dei Conti è vittoria interesse pubblico'

Aimag in Hera non si può fare: Corte dei Conti boccia sindaci Pd-Lega-Fdi, si salvano solo Borghi e Venturini

Aimag in Hera non si può fare: Corte dei Conti boccia sindaci Pd-Lega-Fdi, si salvano solo Borghi e Venturini

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Doccia fredda sull'asse Carpi-Mirandola: Corte conti dice no ad Aimag nelle mani di Hera

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Rifiuti a Sassuolo: Federconsumatori boccia il sistema di raccolta, il sindaco concorda

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti 'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

'Modena, tonnellate di sabbia in piazza Roma: scelta incomprensibile'

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Modena, ampliamento della Monterè: il Tar stronca l'operazione voluta da Muzzarelli

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Inceneritore Modena, una centrale elettrica da 13 milioni: Hera pronta a rinunciarvi?

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Diede del 'compagno' al Vescovo di Modena: Belpietro condannato per diffamazione

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti Modena, scoperto con 1,6 chili di hashish: arrestato marocchino

Modena, scoperto con 1,6 chili di hashish: arrestato marocchino

Comune Modena, ecco i nuovi dirigenti: promossi Buja, Colombini e Bertugli

Comune Modena, ecco i nuovi dirigenti: promossi Buja, Colombini e Bertugli

‘Palestina libera’: a Modena piazza Grande gremita per Gaza

‘Palestina libera’: a Modena piazza Grande gremita per Gaza

Flotilla verso Gaza: oggi nuova mobilitazione a Modena

Flotilla verso Gaza: oggi nuova mobilitazione a Modena