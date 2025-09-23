'Bocciata l'operazione Hera-Aimag: la Corte dei Conti salva i beni comuni'
Rifondazione: 'Per ristabilire quello che a noi pare ovvio, dovevamo davvero aspettare un giudice?'
'Per ristabilire quello che a noi pare ovvio, dovevamo davvero aspettare un giudice? I sindaci e consigli comunali sono stati eletti per tutelare e gestire i beni comuni e i servizi essenziali alla vita di una comunità, come il servizio idrico, non per cederli a Hera con un’operazione caratterizzata da poca trasparenza e mistificando la realtà. La storia di Aimag è la storia di un territorio che generazione dopo generazione ha costruito un’azienda pubblica che è stata al servizio della crescita della sua comunità, e che oggi è fra le multiutility più efficienti d’Italia.
