E Fedez rilancia l'orgoglio 'e rovesciata' del sindaco di Castelfranco

'I diritti civili nel nostro futuro sono contemplati, oppure no? Nella nostra cittá, anche attraverso il simbolo dello schwa, vogliamo aumentare l'attenzione e la cura verso qualsiasi diversità mettendo al centro i diritti di tutti. Castelfranco Emilia città inclusiva'.Sulla scia dell'intervento di Fedez sul palco del Primo Maggio, il sindaco di Castelfranco Emilia Gianni Gargano rilancia l'idea dell'assurdo linguaggio di genere che la sua amministrazione comunale ha voluto applicare. In pratica si tratta della famosa 'e rovesciata' da apporre alla fine delle parole per includere sia il maschile che il femminile. 'Abbiamo deciso di adottare un linguaggio più inclusivo: al maschile universale (“tutti”) sostituiremo la schwa (“tuttə”), una desinenza neutra' - aveva spiegato lo stesso sindaco tre settimane fa.Una iniziativa che aveva sollevato molte critiche (legittime) e anche diverse offese al sindaco (offese ovviamente da censurare) e che sembrava messa da parte, tanto che sui post sui social del Comune non appariva da giorni l'amato fonema.Evidentemente le parole di Fedez hanno dato nuovo slancio e nuova fiducia al sindaco di Castelfranco che ha deciso di riproporre la impronunciabile lettera. E chi non si adatta al nuovo linguaggio? L'accusa di omofobia è lì a un passo.