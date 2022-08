E l'europarlamentare Lega scivola sull'Articolo 1 della Costituzione

'L'Articolo 3 della nostra Costituzione dice che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e che la sovranità appartiene al Popolo. Quindi anche la nostra Costituzione è sovranista, per anni abbiamo sentito demonizzare i sovranisti, mentre basterebbe leggere la nostra Carta costituzionale per capire che la Costituzione italiana, che tanto viene difesa a sinistra, al centro e giustamente destra, è sovranista'. A usare queste parole è stata ieri sera a La7 la europarlamentare Lega Susanna Ceccardi in un dibattito con il senatore di Azione Matteo Richetti. Al di là delle tesi leghiste, ovviamente non è l'articolo 3 della Costituzione ad affermare che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, bensì l'Articolo 1.L'Articolo 3 afferma invece che 'tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali'. Un errore clamoroso che nessuno in studio corregge...