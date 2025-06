Elevazione questura in fascia A: approvata altra mozione tra le polemiche

Il documento, illustrato dal consigliere Stefano Manicardi (Pd), evidenzia come gli organici della Questura siano basati su una normativa del 1989, ormai obsoleta rispetto alla crescita della popolazione e ai mutamenti socioeconomici. L’elevazione della Questura non sarebbe solo un riconoscimento formale ma un rafforzamento concreto delle capacità operative della Polizia di Stato.La mozione, sostenuta dai gruppi Pri-Azione e M5s, ha ricevuto l'astensione di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega Modena, Modena in Ascolto e Modena per Modena. Il testo punta a coinvolgere anche i parlamentari modenesi per garantire un percorso efficace verso l’obiettivo.Nel dibattito che ha preceduto l’approvazione, le posizioni dei consiglieri hanno evidenziato visioni diverse sul tema della sicurezza. Tra gli interventi più critici, quello diha sottolineato un presunto paradosso politico: 'Per settimane ci siamo sentiti dire che Modena è sicura, però poi il Pd raccoglie firme per elevare la Questura, cercando di mostrarsi attivo sul tema,' ha dichiarato, evidenziando la necessità di un assessorato alla sicurezza più efficace.Giacobazzi ha inoltre criticato la sinistra per una mancata autocritica sulla gestione della sicurezza locale, sottolineando che aumentare le risorse per la Polizia senza affrontare il problema alla radice, attraverso espulsioni e certezza dellapena, rischia di non risolvere le criticità.Sempre dai banchi del centrodestraha evidenziato come la classificazione della Questura sia secondaria rispetto alla presenza reale di agenti sul territorio: 'L’attuale Governo ha già rafforzato gli organici, soprattutto per i turni notturni. La fascia A non sarebbe di per sé una rivoluzione, ciò che conta è completare l’aumento di organico.'Ancheha sottolineato che la mozione chiede un iter già avviato dal Governo, ponendo dubbi sul reale impatto delle richieste del Pd.Sul fronte opposto, il Pd ha ribadito la necessità di affrontare la sicurezza con una visione strutturale, che non si limiti solo alla repressione ma tenga conto delle dinamiche sociali.ha precisato: 'La sicurezza non ha colore politico e serve un intervento che tenga conto della complessità del nostro territorio.'Sempre dal fronte della maggioranza, Martino Abrate (Avs) ha criticato il Decreto sicurezza del Governo, giudicandolo inefficace e più orientato alla punizione che alla prevenzione.