Elezioni a San Prospero, il centrodestra appoggia Bruno Fontana 

'San Prospero ha bisogno di un cambio di passo che solo una nuova classe dirigente potrà imprimere. Il progetto politico di Bruno Fontana pone al centro e a disposizione della città un programma serio, credibile e concreto. Anni di governo della sinistra, adesso lacerata al proprio interno, hanno relegato San Prospero ad essere in realtà soffocata immobile e anche insicura: è giunto il momento voltare pagina e Bruno Fontana con la sua lista è la persona giusta'. A parlare è Ferdinando Pulitanó (nella foto), coordinatore provinciale di Fdi.

'Avevamo già accolto a suo tempo con piacere la scelta di Bruno Fontana di candidarsi a sindaco.

L’appoggio espresso da Forza Italia attraverso i candidati in lista è ponderato e convinto, consapevoli di una candidatura di esperienza di una persona che ha già ricoperto il ruolo di Consigliere Ucman oltre che di vice sindaco a San Felice, capace di garantire un valore aggiunto di innovazione e prospettiva all’azione amministrativa. Ciò di cui, crediamo, San Prospero abbia bisogno per affrontare i tanti problemi sul campo: dalle strutture a quello dei servizi, ma soprattutto per agganciare le straordinarie possibilità che il comune ha sempre avuto e deve continuare ad avere” - aggiunge Piergiulio Giacobazzi, segretario provinciale di Forza Italia'Bruno Fontana è la persona giusta per San Prospero. Si è occupato di sicurezza per oltre trent’anni indossando la divisa, mettendosi sempre al servizio dei cittadini con serietà, competenza e senso del dovere. Sono convinto che la sua esperienza e il suo radicamento sul territorio siano garanzia di impegno concreto e di buon governo per la comunità di San Prospero' - conclude Guglielmo Golinelli, segretario provinciale della Lega di Modena.