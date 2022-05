Elezioni Bomporto: Idee in Movimento presenta candidati e programma

Entra nel vivo l'ultima parte della campagna elettorale in vista del voto del 12 giugno per rinnovare il consiglio comunale ed eleggere il nuovo sindaco di Bomporto, comune commissariato dopo le dimissioni dell'ex sindaco PD Angelo Giovannini. Oltre alle liste e ai candidati di centro sinistra e centro destra Tania Meschiari e Laura Gelatti, in competizione anche Salvatore Miloni, sostenuto dalla lista civica 'Idee in Movimento'. Il programma elettorale della lista sarà al centro di una serie di appuntamenti pubblici nel centro e nelle frazioniQueste le date e i luoghi programmati:Giovedì 26 maggio 2022- Bomporto adiacenze Piazza Roma, all’altezza dell’esercizio pubblico “BAR” , dalle ore 20.00 alle ore 22.30 (in caso di Maltempo nella Sala Civica pubblica 'Tornacanale', di piazza matteotti c/o Centro civico tornacanale.Sabato 28 maggio 2022 - Gorghetto, in Via Gorghetto, all’altezza del BAR PEOPLE, a margine interno del parcheggio pubblico dalle ore 11.Martedi 31 Maggio 2022 - Solara presso sala civica pubblica presso il centro ex circolo ARCI, di Piazza Marconi dalle ore 20.00 alle 22.30Lunedì 06 giugno 2022 - Sorbara, Piazza Sandro Pertini, dalle ore 20.00 alle ore 22.30 (adiacente al centro civico) - in caso di maltempo nella adiacente Sala Civica Pubblica (Piazza Pertini)La lista Idee in Movimento per la candidatura a sindaco di Salvatore Milone è composta da:Pietro Savazzi, Simone Giovanardi, Dora Baraldi, Emanuel Tranchino, Jeanne Enyegue, Mariano Capistrano, Walter Mustone, Deborah Cicchetti, Carlo Favarotta, Piero Tresente, Giuseppe Franco Marrese e Claudia Michelinicon candidata a sindaco Tania Meschiari e candidati al consiglio comunale Andrea Berselli, Alberto Borghi, Cristina Franchini, Vittorio Leo , Costanza Lisio, Mario Lugli, Ilaria Malavasi, Andrea Morandi, Eleonora Ragazzi, Alda Reggiani, Corrado Salvioli, Maddalena Tomasini.Lista di centro-destra 'Noi Bomporto', con candida a sindaco Laura Gelatti con candidati al consiglio comunale Roberto Bevini, Roberto Garuti, Marco Nora, Giuseppe Volpe, Lisa Borgato, Francesco Zoboli, Stefano Montorsi, Pellegrino Sagliocca, Irene Casini, Alfio Scalise, Antonella Bonturi e Sara Corcione.