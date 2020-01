Elezioni Emilia Romagna, Bonaccini si conferma davanti di 7 punti

Prosegue a rilento lo spoglio in Emilia Romagna. Ancora davanti in base alle prime rilevazioni il governatore uscenteche staccherebbedi oltre 7 punti. Malissimo i 5 Stelle il cui candidatosi attesterebbe intorno al 5%. Secondo Swg in base a una copertura del 18% Bonaccini sarebbe al 51% e la Borgonzoni al 43% con Benini al 4,3%.