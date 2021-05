Elezioni Finale: per l'unità a sinistra ipotesi Mattia Veronesi

E' il nome del consigliere comunale a Finale Emilia Mattia Veronesi quello sul quale potrebbero convergere Sinistra Civica, Articolo 1 (che già nei giorni scorsi hanno messo a disposizione per la possibile candidatura a sindaco del centro sinistra i nomi di Stefano Lugli ed Emilia Govoni), PD e forze progressiste in vista delle prossime elezioni amministrative a Finale Emilia. Un nome, quello di Veronesi, che potrebbe essere proposto dal Movimento 5 stelle in risposta alla proposta lanciata nei giorni scorsi da Sinistra Civica e Articolo 1 a PD e M5S per la creazione di un'alleanza democratica progressista ed ecologistica capace di presentarsi con un programma unitario alternativo a quello del centro destra e convergendo su un unico candidato. Una proposta con la quale la sinistra ha di fatto detto NO al nome sul quale il Pd avrebbe deciso di puntare in vista delle elezioni di ottobre a Finale, Marco Poletti. Un muro contro muro e una divisione a sinistra sui candidati indebolirebbe di molto l'opposizione in una tornata elettorale a doppio turno come a Finale e nella quale sul campo c'è già schierata di fatto schierata la lista civica di Benedetta Pincelli. Fatto sta che anche nell'ipotesi che il PD rinunciasse ad un proprio candidato difficilmente potrebbe accettare quelli giù definiti solo da Sinistra Civica e Articolo 1, forze che, come detto, hanno già stoppato in anticipo l'eventuale candidatura gradita al PD di Marco Poletti.Ed è in questa chiave che il nome di Veronesi potrebbe essere capace di fare convergere oltre ovviamente al Movimento, anche sinistra e PD. Una convergenza secondo indiscrezioni nei giorni scorsi sarebbe arrivata da un confronto avuto tra la sinistra di Stefano Lugli ed il segretario PD a Finale Emilia, nonché Consigliere comunale, Andrea Ratti. Se così bisognerebbe aspettare le valutazioni della segreteria provinciale del Partito. Non è ancora chiaro se ed in quali termini il PD voglia giocare la partita Finale con un proprio candidato di bandiera o appoggiando un nome non di partito ma capace di avere l'appoggio del resto della sinistra.Gi.Ga.Nella foto (dal profilo FB), Mattia Veronesi, Consigliere comunale Finale Emilia