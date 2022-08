Elezioni, Lusetti ci ripensa e dice no alla ipotesi di candidatura Pd

'Ringrazio sinceramente il Pd di Modena per la scelta di inserire il mio nome nelle proposte di candidatura alle elezioni politiche del 25 settembre, considerandola un prestigioso riconoscimento al movimento cooperativo e al ruolo che in esso svolgo. Tuttavia, dopo alcuni giorni di riflessioni personali e confronti interni all’organizzazione, sono arrivato alla determinazione di declinare la proposta di candidatura'. Così il presidente di Legacoop Mauro Lusetti fa un passo indietro rispetto alla proposta di candidatura che era giunta dalla direzione provinciale del Pd di Modena. Restano in lista Silvana Borsari, il direttore medicina d'urgenza interna Baggiovara Giovanni Pinelli e la vicepresidente Libera nazionale Enza Rando. Nomi ai quali si aggiungono quelli di Piero Fassino, Beatrice Lorenzin, Edoardo Patriarca, Giuditta Pini, Stefano Vaccari e Francesca Maletti. Una lista piuttosto affollata e che probabilmente non avrebbe lasciato certezze per il leader Legacoop.'Il delicato momento che sta attraversando il movimento cooperativo e l’imminente avvio della campagna congressuale di Legacoop - ha spiegato Lusetti -. Mi impediscono di interrompere bruscamente la mia attività. Mi auguro che le proposte che il movimento cooperativo sta definendo possano rappresentare un utile contributo e una base di proficuo confronto con tutti i partiti che parteciperanno alla competizione elettorale'.