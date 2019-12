Elezioni Regionali, Bonaccini guadagna mezzo punto sulla Borgonzoni

Nell'arco di circa un mese Stefano Bonaccini incrementa il suo vantaggio su Lucia Borgonzoni e si conferma il favorito nella corsa alla presidenza della Regione Emilia Romagna (48,5%) con un buon margine di vantaggio rispetto alla rivale Lucia Borgonzoni della Lega (45,5%), molto più staccato il candidato del M5S Simone Benini. E' quanto rileva un sondaggio di Opinio Italia svolto il 19 dicembre scorso su un campione di mille intervistati in vista delle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio in Emilia Romagna. Lo scorso 15 novembre Bonaccini, candidato del centrosinistra, si attestava in una forbice tra il 44% e il 48%. Il 19 dicembre, data dell'ultima rilevazione, Bonaccini aveva aumentato il consenso al 44,5%-48%,5 - emerge dal sondaggio che circola in queste ore nelle sedi dei partiti a Roma - mentre la Borgonzoni ha perso quel mezzo punto percentuale guadagnato dal candidato Pd. Se la leghista guadagnava tra il 42% e il 46% dei consensi il 15 novembre, la percentuale scendeva al 41,5%-45,5% il 19 dicembre.Leggero calo anche per Simone Benini, passato dal 6-10% di novembre al 5,5%-9,5% di dicembre.