Elezioni Regionali, civiche 'P.E.R aprono ai candidati, Bonaccini c'è

Bonaccini

Il candidato PD e presidente uscente Stefanorisponde subito presente alla chiamata della rete delle liste civiche per l'Emilia-Romagna, la rete di liste civiche di area centrodestra capeggiata da Domenica Spinelli e Giampaolo Lavagetto che oggi, dopo la riunione del coordinamento di ieri, 13 novembre, ha lanciato l'appello ai candidati presidente per un confronto sui programmi. Un confronto che la rete vorrebbe anche sugli organi di informazione.'Come già espresso pubblicamente - ha fatto sapere la rete 'PER', il gruppo ha riconfermato congiuntamente le modalità e la disponibilità con le quali dovranno avvenire il confronto con i Candidati. Il fine è quello di rispettare chi ha già espresso sulla stampa la volontà e l’interesse a confrontarsi con noi, nonché comportarsi con trasparenza nei confronti di tutti allo scopo di tutelare e valorizzare la nostra identità di rete civica regionale.Visto ormai l’imminente campagna elettorale, per ragioni funzionali e organizzative, il gruppo ha deciso entro e non oltre sabato 17 novembre, di incontrare i Candidati che pubblicamente sulla stampa richiederanno di confrontarsi con PER''Do la disponibilita' a incontrarle per entrare nel merito dei loro punti programmatici. Ho visto che chiedono un incontro ai candidati alla presidenza. Io sono pronto a farlo', fa sapere il governatore Stefano Bonaccini.'Credo sia giusto parlare con tutti. Gia' molti sindaci civici appoggiano la mia candidatura. Ci sono esperienze civiche importanti a fianco del centrosinistra. C'e' anche questo coordinamento, credo sia giusto parlare anche con loro', conclude.Nella riunione di ieri - fa sapere il coordinamento PER - sono stati approvati due temi per noi fondamentali che dovranno essere discussi:1) elaborazione del programma elettorale attraverso un confronto che parta da una nuova modalità di affrontare i temi ascoltando e operando attivamente con i territori e sfoci nella capacità di elaborare proposte guidate da una innovativa volontà di realizzare un cambiamento positivo nella gestione del governo regionale;2) rispetto della nostra Identità Civica di rete, garantita da quello che dovrà essere un rapporto paritario con il Candidato Presidente nella formulazione strategica della modalità di preparazione e conduzione della campagna elettorale;