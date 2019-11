Elezioni regionali, Volt ritira il candidato: 'Appoggio a Bonaccini'

Bonaccini

Cresce la coalizione a sostegno di Stefanoin Emilia-Romagna. Il movimento Volt, che inizialmente aveva candidato un proprio esponente alle regionali di gennaio, ha alla fine deciso di schierarsi con il governatore uscente.Lo annuncia lo stesso ormai ex candidato presidente Gillo Baldazzi. 'Dopo un confronto interno ampiamente partecipato, abbiamo deciso di sostenere Stefano'.Resta invece la lista di Volt, che vede lo stesso Baldazzi, bolognese, candidato per il consiglio regionale.'Crediamo sia necessario rendere il piu' concreto possibile il nostro apporto a queste elezioni, contribuendo all'accelerazione della coalizione- spiega Baldazzi- Ecco perche' abbiamo ritenuto di appoggiare Stefano, che ha lavorato bene ed e' il candidato di una coalizione nei cui valori progressisti ed inclusivi ci riconosciamo apertamente'.Il simbolo viola di Volt, dunque, sara' sulla scheda elettorale, a sostegno del Governatore uscente: 'Il nostro modo di fare politica, che parte da una dimensione europea, ma e' radicato sul territorio, attira il voto di tanti giovani, di tanti indecisi, di tanti elettori che non si riconoscono nei partiti tradizionali, ma sostengono valori ecologisti, progressisti, europeisti, inclusivi. Sappiamo che il nostro contributo alla coalizione fara' la differenza'.