Elezioni Serra, appello Fdi: 'Lega e Forza Italia si rivedano e non stiano col Pd'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Questo è un pensiero che non appartiene a Fratelli d’Italia e speriamo in un passo indietro da parte degli “alleati” affinché non sostengano la stessa lista appoggiata e sostenuta dal Partito democratico che nel nostro territorio nasconde il proprio simbolo ma rimane ben presente. Fratelli d’Italia è il perno del centro destra e con gli alleati vuole costruire un progetto che sia alternativo e non subalterno alla sinistra.Un progetto serio basato su accordi e programmi elettorali chiari e lineari che abbiano la comunità al centro - continua Fdi -. Guardando a Serramazzoni, comune che in passato ha subito tanto in termini di illegalità e gestione dissennata del potere, abbiamo chiesto a tutti i nostri interlocutori di firmare un documento nel quale venisse garantito che nessun immobile, terreno o fabbricato di proprietà loro o di loro parenti stretti (mogli o figli) avrebbe potuto cambiare destinazione urbanistica. Qualcuno ha storto il naso, altri, come il sindaco uscente Bartolacelli si è mostrato disponibile. E poi le scuole, i conti pubblici, la gestione dei debiti pregressi ereditati dalle amministrazioni precedenti, di cui alcuni esponenti che ora addirittura si spacciano per nuovi. Fratelli d’Italia pone al centro della progettualità politica la competenza e la coerenza e, pertanto, mai ci vedrete governare con il partito democratico'.