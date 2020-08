Elezioni Vignola, corsa a due Pasini-Muratori

Lei è stata sindaco di Marano per due mandati, sempre in quota PD, lui Vicesindaco a Vignola, in quota Lega, ed ora sindaco facente funzioni al posto dell'ex sindaco forzatamente dimissionario per la sua elezione all'assemblea legislativa Simone Pelloni. Quest'ultimo ne guiderà la lista Lega alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre che decideranno chi sarà il nuovo sindaco e chi siederà in Consiglio Comunale. Una competizione forte ed equilibrata, almeno nelle premesse delle 5 liste di centro-destra e centro-sinistra a sostegno dei rispettivi candidatici sono le liste del PD (Capolista Alessia Bertacchini), una lista 'personale' a sostegno del candidato sindaco 'Muratori Sindaca' (Capolista Vincenza Alini), la lista 'Vignola al centro' (Capolista Giuseppe Pesci), poi la lista 'Vignola cambia' (capolista il già sindaco di Vignola Mauro Smeraldi), e la lista di sinistra 'Vignola Coraggiosa (Capolista Alvezio Bigi).il centro destra unito insieme ad alcune liste civiche. Partendo dalla lista Lega (Capolista l'ex sindaco Simone Pelloni), Fratelli d'Italia (Capolista Filomena Campolongo), Forza Italia (Capolista Alberto Frontini), poi la lista Vignola per tutti (capolista Roberta Amidei), e la lista Vignola è casa (capolista Graziella Bergonzini)I giorni delle elezioni amministrative combaceranno con quelle del referendum: I seggi saranno aperti