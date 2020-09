Elezioni Vignola: l'appello al voto della sinistra è ai 5 stelle

'Care elettrici, cari elettori vignolesi del Movimento 5 Stelle col cuore a sinistra che in questa occasione non avete una vostra lista da votare, questa lettera per dirvi che c’è un'alternativa che potete scegliere per le amministrative del 20 e 21 settembre a Vignola

Il programma di Vignola Coraggiosa propone temi e obiettivi molto simili a quelli che si ritrovano nei vostri programmi. Per questa ragione, oltre al fatto, non secondario, che bisogna “mandare a casa” il centro-destra, è essenziale l’entusiasmo che vi ha contraddistinto nei momenti migliori per aiutarci a cambiare e a vincere questa battaglia per Vignola. Le cose purtroppo non sono andate come noi avremmo voluto, cioè di avervi con noi nella coalizione che candida a Sindaca Emilia Muratori. Tuttavia, nel programma di Vignola Coraggiosa potete trovare molte delle cose che avreste scritto anche voi, partendo dallo sviluppo delle forme di partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e democratica della città al miglioramento della città attraverso il recupero delle zone sottoutilizzate o dismesse. Ma anche la realizzazione di più aree verdi, tra cui il parco del Panaro, e di una rete di piste ciclo-pedonali più ampia che colleghi le principali attrezzature cittadine, senza barriere architettoniche. Ancora, creare le condizioni concrete per ampliare e riqualificare l'ospedale e le scuole superiori, garantendo ancora più qualità dell'offerta sanitaria pubblica e formativa, eliminare le condizioni di lavoro precarie e senza dignità che si sono purtroppo affermate anche nel nostro distretto, cambiare il modello di sviluppo attuale e renderlo sostenibile dal punto di vista ambientale, avviare la riconversione ecologica della città che riduca il “dominio” dell'auto in favore della “mobilità dolce”. Come voi, crediamo si debba andare nella direzione di un maggiore consumo di energie rinnovabili, di una riqualificazione dei quartieri produttivi esistenti in “aree ecologicamente attrezzate” che recuperino le acque piovane, si orientino alla produzione di energie rinnovabili per alimentare i propri cicli produttivi, incrementino le superfici permeabili e riducano le “isole di calore” e, infine, che riconvertano le coperture dei capannoni in “coperture verdi”e impieghino materiali atossici nel caso di ristrutturazioni. Vogliamo poi promuovere un'agricoltura orientata alla produzione di cibi biologici e prodotti a filiera corta, per la valorizzazione dei prodotti tipici.

Su tutto questo e tanto altro la pensiamo allo stesso modo ma bisogna vincere per promuovere politiche e azioni concrete per realizzare tutto questo. Pertanto, abbiamo bisogno che anche voi facciate una scelta di campo. Non importa se in questa circostanza non avete una vostra lista: noi siamo disponibili a lavorare assieme, seriamente, attorno ai progetti del programma elettorale per aiutare i nostri eletti a fare il meglio per un futuro ambientalmente e socialmente sostenibile e per rendere partecipi di questo progetto tanti cittadini di Vignola.

Vi chiediamo di scegliere Vignola Coraggiosa, votate e fate votare per noi, cominciamo così un nuovo rapporto che si prefigga di riunire la Sinistra oggi dispersa in mille distinguo che fanno solo il gioco della parte avversa. E’ la stessa cosa che pensiamo occorra a livello nazionale, dove tutti dobbiamo lavorare affinchè l’alleanza che sostiene il governo Conte II, sin qui di necessità, si trasformi in un’alleanza politica di prospettiva. Diamoci subito l'obiettivo di far vincere la coalizione progressista e democratica scegliendo Vignola Coraggiosa, così che il prossimo 25 Aprile si possa ancora cantare “Bella Ciao” alla celebrazione della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo. Da quando governa il centrodestra, non si canta più ma si conclude la cerimonia con il silenzio suonato dalla tromba…come nelle caserme militari.

A noi così non va bene e vogliamo cambiare'

Vignola Coraggiosa