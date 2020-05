'Emergenza covid, con la burocrazia Governo ha paralizzato il Paese'

'L'ultimo decreto Conte racchiude tutte le incongruenze e superficialità che questo Governo ha messo in campo in questa drammatica situazione. Ma è possibile che ancor oggi molti Comuni di confine tra Emilia e Toscana non abbiano recepito la recente deroga per autorizzare gli spostamenti tra Comuni confinanti extra regione per la visita ai propri congiunti?'. Così il senatore Stefano Corti nel corso della seduta di ieri in Senato sull'emergenza coronavirus.'Questi fatti di vita concreta non sono che la punta di un iceberg, un immenso iceberg burocratico figlio della mancanza di una chiara e semplice comunicazione ed uso di buonsenso. In questo momento di difficoltà il Governo ha paralizzato con la burocrazia un popolo intero di piccoli imprenditori e ristoratori. L'iceberg farcito di burocrazia ha esaurito milioni di toner di stampanti per le 5 autocertificazioni e purtroppo vaga in mare aperto rischiando di colpire ed affondare anche quel poco di economia che ancora tiene in piedi questo Paese. Noi come Lega chiediamo soltanto che i cittadini abbiano semplici risposte, che non si faccia morire il mondo del turismo in mancanza di chiare linee guida per la fase 2 e che esse siano condivise anche dalle opposizioni. Abbiamo visto le lacrime di un ministro che si è preoccupato di clandestini di cui non avevamo bisogno in agricoltura, bastavano infatti i percettori di reddito di cittadinanza a dare una mano qualora necessario. Abbiamo visto coprire di insulti i governatori delle Regioni che meglio hanno sopportato l’emergenza con ingegno e fai-da-te. Abbiamo visto un Presidente del consiglio scaricare le sue incapacità sulle spalle di ospedali e regioni e fare fugaci comparsate notturne nell’epicentro della pandemia - chiude Stefano Corti -. Il resto è storia ormai, ma per fortuna abbiamo anche visto la grande forza di un popolo e delle sue associazioni di volontariato sempre in prima fila insieme agli operatori sanitari e alle forze dell’ordine'.