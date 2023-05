Emergenza rifiuti a Modena: alla fine ecco anche i topi in strada

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Le immagini sopra sono state scattate in pieno giorno vicino alla scuola per l’infanzia Lippi di via Parmigianino dove i bidoni dei rifiuti sono situati poco lontano dalla struttura scolastica chiaramente quotidianamente frequentata da bambini.'Davanti a queste immagini che certificano il prevedibile il fallimento targato Partito democratico l’assessore dovrebbe immediatamente dimettersi - attacca Luca Negrini presidente cittadino di Fratelli d’Italia -. Le fotografie che mostrano i primi topi evidenziamo quanto le nostre previsioni fossero reali e quanto poco si sia fatto in termini di prevenzione di un fenomeno che purtroppo è solo all’inizio. Inutile ricordare le decine di proposte avanzate da Fratelli d’Italia fuori e dentro il Consiglio Comunale, figlie dell’ascolto di centinaia di cittadini esausti e mai prese in considerazione dalla giunta'.'Davanti alla gravità di queste immagini non è più accettabile l’approccio silente dell’amministrazione, utilizzato fino ad ora, di chi si volta dall’altra parte facendo finta di non vedere. Siamo di fronte all’evidenza del risultato inesistente di quello che, di fatto, non è altro che un progetto fallimentare già in partenza che possiede il solo triste primato di aver portato Modena a livelli di sporcizia mai vista. Fratelli d’Italia chiede nuovamente che l’assessore Filippi rassegni le proprie dimissioni e che si attui un piano serio e articolato per porre rimedio celermente a quella che è diventata una vera e propria Emergenza rifiuti. Un operato insufficiente, quello di Hera, da cui è nata questa piaga per la città e per i cittadini con il, sempre più palese, rischio di diventare una seria problematica anche in termini di Igiene pubblica - chiude Negrini -. Invitiamo infine il sindaco a prendere finalmente atto di quanto i Modenesi stiano subendo in termini di quotidiani innumerevoli disservizi, chiedendo finalmente conto dell’operato della multiutility bolognese che possiede il centrale ruolo di complice del più grande fallimento dell’era Muzzarelli'.