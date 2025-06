Emergenza-urgenza, Fdi sui dati pubblicati da La Pressa: 'Profondamente preoccupati'

'Siamo profondamente preoccupati sulla gestione dei codici tre nel territorio modenese. Se confermato, si tratterebbe di una situazione di una gravità estrema che mette in discussione la capacità del sistema sanitario regionale di garantire un'assistenza uniforme e adeguata nei casi più urgenti e delicati'. Così i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti, membri della commissione Politiche per la salute, intervengono sui dati relativi ai Codici rossi pubblicati ieri da La Pressa.

'È inaccettabile – proseguono – che un paziente su quattro, tra quelli classificati come codice tre, non abbia ricevuto l'assistenza medica necessaria. Parliamo di casi potenzialmente salvabili, nei quali l’intervento tempestivo di un'equipe composta da medico e infermiere può fare la differenza tra la vita e la morte. La Regione non può voltarsi dall’altra parte'.



Fratelli d’Italia chiede quindi alla Giunta regionale 'un’immediata verifica su quanto accaduto accompagnata dalla pubblicazione trasparente dei dati disaggregati relativi all’emergenza-urgenza. È fondamentale – aggiungono Pulitanò e Arletti – che venga convocato con urgenza un tavolo di confronto con i rappresentanti del personale dell’emergenza sanitaria. Vanno garantiti standard uniformi su tutto il territorio e va messa fine alle difformità operative che, oggi, rischiano di compromettere la sicurezza dei cittadini. I dati emersi sono una vera e propria chiamata d’allarme: la Regione che si erge a modello in ambito sanitario ha il dovere di intervenire subito. Fratelli d’Italia continuerà a vigilare affinché venga fatta piena luce su questa vicenda e siano garantiti ai cittadini emiliano-romagnoli livelli essenziali di assistenza degni di un sistema sanitario moderno e responsabile', concludono i consiglieri regionali.