Emilia Romagna, Donini: 'Mai più Dad solo per gli studenti vaccinati'

Per gli studenti emiliano-romagnoli tra i 12 e i 19 anni che si sono prenotati a luglio per il vaccino, 'possiamo già affermare che ci sono le condizioni per la loro vaccinazione in modo da consentire il richiamo prima dell'inizio della scuola. Sarebbe infatti un risultato importante, dopo che si è già raggiunto oltre l'81% di immunizzazione del personale scolastico, docente e non docente, vaccinare anche la popolazione in età scolastica'. Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità in Emilia Romagna, Raffaele Donini specificando che 'solo così la scuola potrà affrontare la ripartenza senza più ricorrere alla didattica a distanza, perché credo sia giusto, per la popolazione vaccinata, che possa sottrarsi a qualunque provvedimento di quarantena e di didattica a distanza, qualsiasi scenario epidemiologico dovessimo avere in autunno'.