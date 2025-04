Emilia Romagna, Pulitanò (Fdi): 'La sinistra colpisce il ceto medio'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'E' piuttosto sorprendente leggere lo stupore dell'Assessore regionale al Welfare Mazzoni e del presidente della Commissione Politiche per la salute e Politiche sociali Muzzarelli rispetto al progressivo impoverimento della cittadinanza emiliano-romagnola, come se non fossero loro, da sempre, alla guida della Regione. Fa ancora più effetto se si pensa al Bilancio di previsione che è stato approvato solo qualche giorno fa, con voto contrario del centrodestra', ha dichiarato il consigliere regionale e vice capogruppo dí Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò.

'Dai dati che emergono e che vengono ingenuamente esposti da Mazzoni e Muzzarelli, è evidente che sia la classe media quella che sta pagando le spese di scelte improvvide proprio di quella sinistra che ora non sa come fare a correre ai ripari.

La pezza, come spesso accade, è peggio del buco: infatti l'aumento delle tasse e dei ticket sanitari non fanno altro che peggiorare la situazione di cui loro stessi si preoccupano e parlano, senza capire di esserne la causa', ha proseguito Pulitanò.'Stando ai dati da loro stessi enunciati, nel giro di 4 anni (dal 2019 al 2023), sarebbe raddoppiato in Emilia-Romagna il numero delle famiglie povere: se questo non significa che il ceto medio sta sostenendo spese troppo alte rispetto al proprio stipendio, abbassandosi al gradino della povertà… La situazione inoltre è in picchiata, non si sta certo arrestando; eppure leggiamo parole vuote, in cui non si parla mai chiaramente di proposte o soluzioni per cercare di migliorare la tendenza', ha continuato il consigliere regionale.'Come al solito il gioco è quello di lasciare intendere che la colpa sia di qualcun altro, invece di provare ad evitare gli sprechi che come Fratelli d'Italia da anni denunciamo e che portano poi ad una tassazione insostenibile per gran parte della popolazione. Agli aumenti della Regione si sommano anche quelli del Comune di Modena, perciò tra IRPEF, bolli e affitti, l’attacco al ceto medio è evidente e palese', ha concluso Pulitanò.