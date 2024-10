Emilia Romagna Zona logistica semplificata: soddisfatto De Pascale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La firma del decreto è un “via libera” atteso da tempo dal territorio che consente di concretizzare il piano speciale di una grande ‘rete’ di collegamenti a beneficio di tutto il sistema di trasporto merci, del tessuto imprenditoriale e dell’occupazione. Il progetto prevede 11 nodi intermodali e ha come baricentro il porto di Ravenna. Le imprese emiliano-romagnole coinvolte in questo sistema potranno accedere a semplificazioni amministrative e ad agevolazioni in relazione agli investimenti realizzati sul territorio, nonché al nuovo credito d’imposta.

Finalmente dopo oltre due anni – commenta il candidato alle Regionali per il centrosinistra Michele de Pascale – viene approvata l’istituzione della Zls Emilia-Romagna; la firma del decreto era molto attesa da istituzioni e aziende. Si tratta di un’enorme opportunità per il tessuto economico emiliano romagnolo, rafforzando tutta la rete logistica regionale. Il piano prevede come nodo centrale il Porto di Ravenna, già oggi scalo protagonista a livello nazionale per il traffico di materie prime; ciò è stato possibile anche grazie all’importante lavoro fatto negli scorsi anni, e tutt’ora in corso, con il progetto dell’Hub portuale. La Zls accrescerà esponenzialmente la competitività del Porto di Ravenna anche rispetto alle attività di export. Grazie a questo progetto lo scalo assume un ruolo centrale a servizio della regione Emilia-Romagna'.