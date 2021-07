Ennesimo schiaffo a Modena, firmato accordo per stazione alta velocità anche a Parma

Dopo Reggio anche Parma potrebbe avere una stazione per i treni Alta velocità. Lo studio per trovare la migliore soluzione possibile per l’inserimento di Parma nei servizi ferroviari Alta Velocità, attraverso la realizzazione di una stazione dedicata nella zona Fiere a ovest della città o altre soluzioni infrastrutturali o di servizio, è infatti l’obiettivo dell’intesa sottoscritta due giorni fa a Roma al Ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili.A questo punto, con la stazione di Reggio e Bologna attive e con Parma alle porte, solo Modena resta la cenerentola emiliana senza una stazione alta velocità.Firmatari dell'intesa sul progetto-Parma il ministro Enrico Giovannini, l’assessore regionale alle Infrastrutture e trasporti, Andrea Corsini, il sindaco di Parma Federico Pizzarotti e l’amministratrice delegata e direttrice generale di Rete ferroviaria italiana Vera Fiorani. Il protocollo analizzerà le diverse opzioni realizzabili a breve e medio termine. In sostanza, sarà effettuato uno studio per garantire alla città maggiore accessibilità all'Alta Velocità, sia valutando la fattibilità della nuova fermata in zona Fiere, sia attraverso l’analisi di un maggiore utilizzo dell'interconnessione e un migliore collegamento con la fermata Mediopadana di Reggio Emilia.