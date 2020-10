Enrico Aimi nuovo coordinatore regionale Forza Italia Emilia-Romagna

Il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha nominato il sen. Enrico Aimi Coordinatore regionale Forza Italia per l'Emilia Romagna. 'Siamo certi che il Senatore Aimi saprà ben lavorare per rilanciare Forza Italia in una regione così importante, in spirito unitario, coinvolgendo e valorizzando gli eletti, i militanti, i rappresentanti dei territori e dialogando in modo costruttivo con il tessuto produttivo, con le categorie, con le diverse realtà culturali e civili dell'Emilia Romagna' - ha affermato lo stesso presidente Berlusconi che ha ringraziato ringraziato il senatore Adriano Paroli per l'importante lavoro svolto come commissario di Forza Italia per la Regione Emilia Romagna. Paroli ha saputo svolgere il suo ruolo con generosità, impegno, equilibrio, in una fase obbiettivamente molto difficile, ponendo le premesse per un rilancio nell'unità del nostro Movimento nella regione'.'Ringrazio con profonda riconoscenza il Presidente Silvio Berlusconi, al quale sono legato da un sincero sentimento di stima e di affetto, per l’importante incarico fiduciario conferitomi. Abbraccio la mia capogruppo in Senato, Anna Maria Bernini, punto di riferimento imprescindibile nella nostra Emilia Romagna. In questo importante momento politico sento altresi’ il dovere di esprimere un sentimento di vicinanza a tutti i dirigenti di Forza Italia per la fiducia che mi hanno sempre dimostrato'. Queste le prime parole del Senatore Aimi dopo la nomina.'All’amico Senatore Adriano Paroli, al quale succedo, in particolare ringraziamento per l’importante lavoro fin qui svolto. Si apre così una stagione in cui FI dovrà rafforzare la sua presenza sul territorio per tornare ad essere protagonista sui temi centrali nell'agenda degli italiani, delle famiglie, delle categorie produttive, delle imprese, dei professionisti e di tutti i lavoratori. Un compito per me impegnativo che desidero svolgere con spirito fortemente inclusivo. Il nostro compito è quello di dare risposte chiare e indicare soluzioni, lavorando come sempre in un dialettico confronto con gli alleati di centrodestra, rafforzando l'alleanza senza subordinazioni. A livello regionale come a livello nazionale ribadiamo la nostra forte opposizione alla disastrosa gestione politica della sinistra e di un governo che si dimostra, per incapacità ed ottusità, nemico degli italiani, dei ceti medi, dei lavori autonomi. Forza Italia è in campo per tornare ad essere punto di riferimento e guida per milioni di italiani'