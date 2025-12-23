Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Entra in locale e spruzza spray al peperoncino: caos in corso Duomo a Modena

E' un 69enne modenese, pare in stato confusionale, che ha avuto un malore dopo il gesto. Nessun altro ferito

Una mattinata movimentata quella di oggi in pieno centro, dove attorno alle 10 si è registrato un episodio che ha generato apprensione da parte di passanti e commercianti. In corso Duomo, è stato necessario l’intervento congiunto di 118 e carabinieri dopo che in due esercizi commerciali è stata diffusa una sostanza urticante.

Da quanto emerso, un uomo avrebbe utilizzato uno spray irritante all’interno della saletta della Cathedrali Pasticceria, per poi dirigersi nel negozio di abbigliamento Hombre, situato proprio di fronte, ripetendo il gesto. Nonostante la presenza di diversi clienti, tra cui un gruppo di studenti accompagnati dalle insegnanti, nessuno ha riportato conseguenze significative.

L’autore dell’azione, un 69enne modenese, ha accusato un malore subito dopo ed è stato assistito dal personale sanitario. I carabinieri hanno seguito da vicino le operazioni di soccorso, in attesa di chiarire la dinamica e le motivazioni dell’accaduto. Al momento non emergono spiegazioni plausibili, se non un possibile stato di disagio personale.

Solo dopo gli accertamenti medici sarà valutata la posizione dell’uomo da parte dell’Arma.


