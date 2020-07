Errenord, chiude bar Coop. 'Riapriremo, ma nel rispetto norme covid'

Per i residenti della zona di viale Gramsci è stato l'ennesimo segnale negativo. Il bar della Coop di via Canaletto, nel condominio Errenord, da qualche giorno ha chiuso i battenti. Sulle saracinesche abbassate nessun avviso e nessuna data di una eventuale apertura. Dopo l'emergenza Covid il bar aveva riaperto ma con orario ridotto, ora la decisione di chiudere.Una chiusura che rappresenta un segnale negativo per un'area da tempo piegata dal degrado nonostante gli immensi investimenti della amministrazione comunale, ma che, come spiegano da Coop Alleanza 3.0, non sarà una chiusura sine die.'Parliamo di un bar piccolo e dopo i primi giorni di riapertura post-lockdown ci siamo accorti di quanto sia complesso offrire un servizio adeguato in sicurezza rispetto alle norme Covid - spiegano da Coop Alleanza 3.0 -. In questi giorni stiamo riaprendo, sempre con orari ridotti, i bar con superfici larghe come quella dei Gelsi sempre a Modena, e nelle prossime settimane riapriremo anche il bar di via Canaletto. Al momento non abbiamo una tempistica certa, ma l'intenzione è quella di riaprire il prima possibile'.Ricordiamo che l'Errenord ha assorbito 20 milioni di investimenti pubblici in 8 anni (periodo di attività della società partecipata dal Comune Cambiamo) e oggi la situazione dell'area è ancora profondamente degradata con il centro commerciale Coop unico vero punto riqualificato con l'inagurazione a settembre 2016. Uniche attività commerciali presenti sono infatti Poste, Coop e un negozio di articoli da regalo (come si nota dal totem nella foto sopra). Un po' poco per quella che doveva essere una galleria commerciale.