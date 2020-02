Errenord Modena, ecco i primi 12 alloggi trasformati in studentato

'Presto inizieranno a essere disponibili i primi 16 alloggi (in tutto 27 posti letto) di quelli previsti all'Errenord, dove si stanno predisponendo complessivamente strutture per 70 posti letto'. Questo annuncio dato lo scorso novembre dal sindaco di Modena Muzzarelli insieme al rettore Porro trova una prima conferma. Con una delibera di giunta di dieci giorni fa infatti il Comune ha deciso di 'destinare 12 alloggi di proprietà comunale, inseriti nel contesto residenziale R-Nord, torre 1 di via Canaletto 21 a Modena, a residenza per studenti o ricercatori universitari fuori sede per il periodo necessario al completamento del processo di riqualificazione del complesso R-Nord, e comunque per un periodo di almeno cinque anni'.La gestione di questi alloggi è afficata alla società CambiaMo, presieduta da Giorgio Razzoli, che già gestisce, in collaborazione con l'università di Modena e Reggio Emilia, lo studentato Paolo Giorgi.