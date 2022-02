'Esonero dal vaccino, così vengono esclusi i medici vaccinatori'

'Il medico vaccinatore di via Minutara dichiara presa visione delle certificazioni di esonero, di non essere in grado (per protocolli interni) di fornire assistenza per l'esonero ma di rivolgersi all'ambulatorio competente (Poliambulatorio competente Policlinico)'. A dare conto della esclusione dei medici vaccinatori dalla possibilità di certificare esenzioni dal vaccino è l'ex primario del Pronto soccorso di Modena Daniele Giovanardi. Giovanardi oggi si è recato all'hub vaccinale di Modena munito della documentazione che attesta il suo diritto alla esenzione, ma il medico vaccinatore si è rifiutato di certificare l'esonero e ha firmato un documento () che attesta come a Modena i medici chiamati a vaccinare non possano più, in base a non meglio specificati 'protocolli interni', prendere atto della presenza di cittadini che hanno il diritto alla esenzione vaccinale.