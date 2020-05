'Esternalizzazioni Nidi, dalla maggioranza un colpo di mano'

In occasione della seduta del consiglio comunale di Modena presso l'ex Chiesa di San Carloin cui si discute anche il documento sulla esternalizzazione di due nidi d'infanzia, due presidi di protesta contro il provvedimento sono stati organizzati in via San Carlo e in Piazza Grande.'Siamo davanti a un colpo di mano, si è approfittato della emergenza del lockdown con un atto contrario rispetto a quello che questa situazione ci ha insegnato - hanno commentato i manifestanti -. Siamo contrari alla esternalizzazione dei Nidi e delle Case per Anziani. Proprio quello che è acaduto nelle Cra ha dimostrato quanto importante sia il controllo da parte del pubblico. Siamo in contatto con un diversi educatrici direttamente coinvolte e ci confermano che non vi è stato alcun confronto'.