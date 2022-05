'Estirpare la mafia nelle istituzioni, solo così si può sconfiggere'

Per sconfiggere la mafia serve anche “la buona amministrazione e la determinazione a estirpare le connivenze che ancora ci sono all’interno delle istituzioni. Occorre il massimo impegno, la massima trasparenza e decisione da parte di tutti noi”. Così il premier Mario Draghi intervenendo a Milano al convegno della Direzione investigativa antimafia (Dia) sul ruolo della finanza nella lotta alla mafia. “Oggi celebriamo la professionalità, le intuizioni, l’eroismo dei magistrati come Falcone e Borsellino, e degli agenti che hanno lavorato con loro. Nel lungo termine – sottolinea il presidente del Consiglio – la lotta alla mafia non si può reggere solo sul coraggio dei singoli“.La mafia, osserva Draghi, “si sconfigge con la cultura della legalità: in famiglia, nelle scuole, sul lavoro, nelle istituzioni. Con lo sviluppo economico, che porti sicurezza, lavoro, fiducia. Con l’impegno dei giovani, degli imprenditori, della società civile“.Il premier nota che “rispetto a trent’anni fa, la mafia ha assunto forme nuove, ma altrettanto temibili.