'Eterni lavori stazione Piccola: scaricabarile tra Tecnores e Fer'

“I lavori per la riqualificazione della Stazione Piccola di Modena, affidati da Fer all'impresa Tecnores, non sono stati ancora ultimati. Alla luce del poco edificante scaricabarile in atto fra Fer e Tecnores, intendiamo sapere a chi spettasse la vigilanza sui lavori eseguiti dall'azienda appaltatrice”. E' quanto chiede il consigliere regionale della Lega, Stefano Bargi, in un'interrogazione alla Giunta regionale.

Il completamento dei lavori commissionati da FER a Tecnores sono funzionali ad un progetto di riqualificazione e rilancio dell’intera zona adiacente alla Stazione Piccola (comprensivo di un centro di intrattenimento, di ristorazione e sport), affidato tramite altro bando all’impresa Agidi srl.

Ebbene, nei giorni scorsi l’Amministratore unico di Agidi srl, che dovrebbe occuparsi della realizzazione di un centro di intrattenimento per la riqualificazione della zona circostante, ha dichiarato di essere impossibilitato a proseguire i lavori a causa del degrado della struttura oggetto dei lavori affidati da FER e conclusi da Tecnores.

Le ragioni dell’attuale impedimento, secondo l’impresa che ha ereditato l’edificio per il prosieguo dei lavori, sarebbero connessi, da una parte alla mancanta conclusione di alcuni interventi che spettavano a FER, dall'altra, ad altri interventi che sarebbero stati realizzati in maniera non conforme al bando, generando inoltre problemi di sicurezza nel cantiere.

Pertanto, chiede Bargi nell'atto ispettivo: “E' vero che alcuni degli interventi commissionati da FER a Tecnores non sarebbero stati conclusi, mentre altri sarebbero stati realizzati in maniera non conforme al bando, generando inoltre problemi di sicurezza nel cantiere? Quali iniziative intende intraprendere la Regione affinché i lavori di riqualificazione del fabbricato stazione, e dell’area adiacente, vengano completati il prima possibile?”