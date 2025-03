'Ex Alcatraz, Modena life conferma: l'evento era solo una pasquinata'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Contrordine compagni il pomposo evento di Modena Life di giorni addietro tenutosi tra le prestigiose mura dell’Accademia Militare e che ha ricevuto in diretta sperticate lodi anche dal vescovo di Modena non c’è mai stato, anzi, l’evento c’è stato ma i contenuti cioè il Progetto di Rigenerazione del comparto residenziale Manfredini con tanto di rendering, riportato in quanto distribuito nel corso dell’evento erano uno scherzo. Perché afferma Modena Life, ribadendo quanto detto per primo dall’ex sindaco Muzzarelli qualche giorno fa, non esiste un progetto, non ci sono i finanziatori, ma era solo “solo una filosofia d’intervento”. Una pasquinata che se rappresentata il primo di aprile avrebbe riscosso applausi sperticati da parte questa volta degli accorti modenesi, che non si fanno conquistare dalle arlecchinate della politica'. A parlare è Maria Grazia Modena.

Consigliere comunale e capogruppo della Lista Civica Modena x Modena.'Oggi, ufficialmente Modena Life parla di intervento di bonifica da fare entro sei mesi, sicuramente indispensabile per qualsiasi destino si intenda dare all’Alcatraz (salvo il più logico abbattimento di uno stabile irrazionale per ora scartato). La pulizia è necessaria, restituire la pace al quartiere altrettanto, impedire a dei delinquenti, afferma Modena Life, di gettare dal nono piano pietre verso la piscina dei Vigili del Fuoco lodevole ma, mi chiedo, se tutti questi “disagi” erano presenti (da sempre pare), come mai l’Amministrazione comunale di Modena non è intervenuta sulla precedente gestione (società Numeria)? - continua la Modena -.Da ultimo merita un piccolo commento il riferimento ai debiti verso il Comune. Afferma Modena Life: ”questo è il primo anno in cui Imu e Tasi di competenza sono stati saldati nei tempi previsti”. Cioè, come tutti i modenesi avrebbero pagato la prima rata del 2025, se ho capito giusto, ma tutto il resto in pendenza da anni chi lo paga? A me risulta che l’operazione di sostituzione della società Numeria con Namira (di cui Modena Life è creatura) sia avvenuta agratis (come si dice in modo esplicito a Modena) ma con ovvia assunzione d parte della nuova gestione (Namira) di annessi e connessi, debiti compresi. Quelli precedenti verso il Comune a quanto ammontano? Qualcuno spera, forse, che vadano in carrozza, caso mai sotto la voce “partecipazione dell’ente pubblico al futuro Progetto di Rigenerazione”?'