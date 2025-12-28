Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Ex Cinema Principe: il Comune concede al privato il chiosco e la piazzetta

Ex Cinema Principe: il Comune concede al privato il chiosco e la piazzetta

L'accordo di concessione, che si inserisce nella ristrutturazione dell'ex Cinema, prevede un corrispettivo annuo pari a 14.982 euro

Con una delibera di giunta di Modena del 23 dicembre 2025 l'amministrazione comunale ha approvato la concessione del chiosco davanti all'ex Cinema Principe, dell'area di 'Vicolo di Porta Albareto' e della piazzetta connessa, alla società Principe Srl che fa riferimento a Marco Panini. L'accordo di concessione, che si inserisce nella ristrutturazione dell'ex Cinema, prevede un corrispettivo annuo pari a 14.982 euro.

Le aree richieste in concessione - come si legge nella delibera - hanno le seguenti finalità: 'Funzionale e Tecnica: Installazione degli impianti tecnologici essenziali dell’attività cinematografica e delle altre attività di interesse ricreativo/culturale, gestione dell’ingresso all’attività cinematografica e delle uscite di sicurezza per la piazzetta e per il chiosco. Valorizzazione e Coordinamento: Gestione e coordinamento della piazza non solo come ingresso funzionale al cinema ma anche come elemento urbano di connessione territoriale nonché gestione del medesimo spazio per le comunicazioni, per la promozione e per ogni servizio connesso. Valorizzazione del territorio: con avvio di attività di interesse culturale incisivo sulle criticità territoriali del contesto dei Giardini Ducali, con positivi impatti sulla sicurezza urbana e sul contesto socio economico'.

La durata della concessione è di 6 anni a decorrere dal primo gennaio 2026 al 31 dicembre 2031. Alla scadenza del termine la concessione potrà essere eventualmente rinnovata una sola volta per ulteriori anni 6 (sei), alle condizioni da determinarsi fra le parti.

