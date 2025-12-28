Ex Cinema Principe: il Comune concede al privato il chiosco e la piazzetta

Con una delibera di giunta di Modena del 23 dicembre 2025 l'amministrazione comunale ha approvato la concessione del chiosco davanti all'ex Cinema Principe, dell'area di 'Vicolo di Porta Albareto' e della piazzetta connessa, alla società Principe Srl che fa riferimento a Marco Panini. L'accordo di concessione, che si inserisce nella ristrutturazione dell'ex Cinema, prevede un corrispettivo annuo pari a 14.982 euro.

Le aree richieste in concessione - come si legge nella delibera - hanno le seguenti finalità: 'Funzionale e Tecnica: Installazione degli impianti tecnologici essenziali dell’attività cinematografica e delle altre attività di interesse ricreativo/culturale, gestione dell’ingresso all’attività cinematografica e delle uscite di sicurezza per la piazzetta e per il chiosco. Valorizzazione e Coordinamento: Gestione e coordinamento della piazza non solo come ingresso funzionale al cinema ma anche come elemento urbano di connessione territoriale nonché gestione del medesimo spazio per le comunicazioni, per la promozione e per ogni servizio connesso. Valorizzazione del territorio: con avvio di attività di interesse culturale incisivo sulle criticità territoriali del contesto dei Giardini Ducali, con positivi impatti sulla sicurezza urbana e sul contesto socio economico'.

La durata della concessione è di 6 anni a decorrere dal primo gennaio 2026 al 31 dicembre 2031. Alla scadenza del termine la concessione potrà essere eventualmente rinnovata una sola volta per ulteriori anni 6 (sei), alle condizioni da determinarsi fra le parti.