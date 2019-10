Ex sindaco di Mirandola: 'Non accostate i fatti di Veleno a Bibbiano'

Costi

'Non ho mai perso fiducia nei servizi sociali modenesi, credo si siano comportati bene e il fatto che nessun operatore dei sia mai stato condannato per quei fatti lo dimostra'. Lo dice l'ex sindaco di MirandolaAscoltato dalla commissione speciale di inchiesta della Regione sulla tutela dei minori,chiarisce: 'Non abbiamo mai avuto rapporti con il centro Hansel e Gretel'.Invitando quindi a non accomunare le vicende di Modena alla recente inchiesta 'Angeli e Demoni' scoppiata in provincia di Reggio Emilia. 'La differenza tra il caso della bassa modenese e quello di Bibbiano - chiarisce- è che nel primo caso ci sono processi fino al terzo grado di giudizio e si può parlare di fatti, sulla Val d'Enza le indagini sono ancora in corso'